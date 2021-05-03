Fenerbahçe maçına adeta mağlup başlayan ve ilk 15 dakika 3-0 geriye düşen Erzurumspor'da ikinci yarıda 65. dakikada çok ilginç bir olay yaşandı. Yeşil Burun Adalı forvet Ricardo Gomes, Yılmaz Vural'ın oyuna alma talebine olumsuz karşılık verdi. Tecrübeli hocanın tüm ısrarlarına ret cevabı veren Ricardo Gomes oyuna girmedi.

Gomes oyuna girmeyince Yılmaz Vural Bogdan Butko'yu sahaya sürdü.







