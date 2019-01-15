Süper Lig’de en büyük sıkıntıyı golcülerden yana yaşayan Erzurumspor’da forvet hasreti sona erdi. Teknik direktör Mehmet Özdilek’in uzun bir süreden bu yana takımına kazandırmaya çalıştığı Rashad Muhammed ile her konuda anlaşma sağlandı.

Sağ kanatta da forma giyebilen 25 yaşındaki futbolcuyla bugün resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor. Sarpsborg takımında geride kalan sezon 30 resmi maça çıkan oyuncu 4 gol, 5 asistlik bir performans ortaya koymuştu. Mavi-Beyazlılar’da Welliton için de çalışmalar devam ediyor.

Daha önce Mersin ve Kayseri formaları da giyen başarılı oyuncunun transferinde pazarlıkların devam ettiği ifade edildi.