Erzurumspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük’e konuk olacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanda futbolcular, daha sonra top kapma, pres ve taktik ağırlıklı pas organizasyonları üzerinde durdu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük ile 30 Ekim Cuma günü saat 20.00’da karşılaşacak.