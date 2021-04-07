Süper Lig'de 33. haftada Gençlerbirliği ve Erzurumspor karşılaştı. Son bölümüne 1-0 Gençlerbirliği'nin önde girdiği karşılaşmada Erzurumspor 90+3'te golü buldu ve hayati 1 puanı hanesine yazdırdı.

Erzurumspor'un golünün hikayesi ise çok ilginçti. Erzurumsporlu Boumal, stoper Manuel da Costa'ya "İleri git, ben yerine geçerim" dedi. O dakikadan sonra Boumal stoper, Manuel da Costa santrfor oynamaya başladı. 90+3'te ise da Costa golü attı.







