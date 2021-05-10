Erzurumspor’da Yılmaz Vural dönemi de uzun sürmedi. Dadaşlar, Yılmaz Vural’ın teknik direktörlüğünde 10 lig maçına çıkarken 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 de mağlubiyet aldı. Vural, 2020-2021 sezonunda Mehmet Özdilek, Hüseyin Çimşir, Mesut Bakkal ve İsmail Kartal'ın ardından Erzurumspor´un 5´inci hocasıydı. Ligde kalma şansını iyice zora sokan Mavi-Beyazlılar’da ligin 41. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında Şenol Fidan’ın takımın başında yer alacağı ifade edildi.

Yardımcı antrenör Uğur Bayarslan’ın da görev yapması bekleniyor. Yılmaz Vural tarafından kadro dışı bırakılan futbolcular Ricardo Gomes ve Novikovas’ın da affedildikten sonra takımla çalışmalara başladıkları belirtildi.