Erzurumspor'da 3 ayrılık!
Önceki gece Dadaşlar'da flaş ayrılıklar yaşandı. Ligde kalma mücadelesi veren Erzurumspor'da, Yeni Malatyaspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyet sonrasında Manuel da Costa, Aatif Chahechouhe ve El Kabir'in takımdan ayrıldığı belirtildi.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda futbol takımımızdan Manuel da Costa, Aatif Chahechouhe, ve El Kabir ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.