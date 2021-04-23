Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda futbol takımımızdan Manuel da Costa, Aatif Chahechouhe, ve El Kabir ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.