Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı çift idmanla devam etti. Mavi-beyazlı oyuncular, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan sabah antrenmanında kuvvet idmanı yapan oyuncular, akşam ise sahada dayanıklılık, 5’e 2 top kapma ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman sırasında futbolcuları ziyaret eden kulüp başkanı Ömer Düzgün de teknik heyet ve futbolcularla bayramlaşarak, yeni sezon için başarı dileğinde bulundu.