Süper Lig'in ilk haftasında Ankaragücü deplasmanında 1-0 geri düşmesine rağmen geri gelerek 2-1 kazanmayı başaran Erzurumspor, transferde de çalışmalarını sürdürüyor. Süper Lig'in yeni ekibinin, Romanya Astra Giurgiu forması giyen 10 numara Constantin Budescu'yu kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Sport.ro'nun haberine göre Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yanı sıra TFF 1. Lig'de hedefi Süper Lig olarak belirleyen Ümraniyespor'un da oyuncuyla ilgilendiği aktarıldı.

Romanya Milli Takımı'nın formasını 15 kez giyen Budescu, daha önce kariyerinde Dalian Yifang, FCSB, Shabab takımlarında da oynamıştı. Oyuncunun bonservisi için Astra'nın 400 bin Euro'luk bir talebi olduğu aktarılıyor.