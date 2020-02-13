Erzurumspor - Trabzonspor maç sonucu: 1 - 4

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde rövanş maçında Trabzonspor deplasmanda TFF 1.Lig ekibi B.B. Erzurumspor'u 4-1 yendi ve bir üst tura yükseldi. Trabzonspor ilk maçı sahasında rakibini

5-0 yenmişti. Bordo-mavili takım yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Trabzonspor adına golleri Guilherme (2), Abdulkadir Parmak ve Safa Kınalı kaydetti. Ev sahibi takım adına tek golü ise Hasan kaydetti.





Maçtan Dakikalar

8. dakikada sol taraftan kullanılan köşe atışında savunmadan seken topla buluşan Messias’ın şutu kalecide kaldı.

9. dakikada kazandığı topun ardından hızla ilerleyen Guilherme kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

17. dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Hasan sağ çaprazdan sert vuruşunda savunmadan seken top ağlarla buluştu. 1-1

26. dakikada kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan Scuk'un şutu kalecide kaldı.

43. dakikada Cenk’in sağ taraftan ortasında arka direkte topla buluşan Ba'nın sert vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

46. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta sahada topla hareketlenen Abdurrahim Dursun’un sol çaprazdan açtığı ortasıyı karşılayan Guilherme, yerden vuruşunda topu filelere gönderdi: 2-1.

68. dakikada Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Orta sahada kazanılan topla hızla rakip ceza sahasına ilerleyen Abdülkadir Parmak uzak köşeye yaptığı düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

74. dakikada ceza sahasının sol çaprazından içeri giren Bilal Başacıkoğlu’nun vuruşunda top auta çıktı.

79. dakikada ceza sahasında topla buluşan Emrah Başsan’ın vuruşunu Kamil Ahmet Çörekçi engelleyerek golü önledi.

83. dakikada Bilal Başacıkoğlu’nun sol kanattan uzak köşeye yaptığı ortasına hareketlenen Safa Kınalı, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 4-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Trabzonspor karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla yarı finalde Trabzonspor ile Fenerbahçe eşleşti.





Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Erkan Özdamar, Hakan Yemişken, Bilal Gölen

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Cenk Ahmet Alkılıç, Merthan Açıl, Osman Çelik, Yusuf Acer (Dk.72 Ömer Şişmanoğlu), Jasmin Scuk, Mahamadou Ba, Batuhan Artarslan (Dk. 46 Mucahit Albayrak), Rashad Muhammed (Dk. 33 Emrah Başsan), Hasan Ayaroğlu, Mickael Pote

Trabzonspor: Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Da Costa, Manoel Messias, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan (Dk. 80 Taha Tunç), Guilherme (Dk. 50 Safa Kınalı), Abdulkadir Parmak (Dk. 69 Kerem Baykuş), Bilal Başacıkoğlu

Goller: Dk. 9 ve 46 Guilherme, Dk. 68 Abdülkadir Parmak, Dk. 83 Safa Kınalı (Trabzonspor), Dk. 17 Hasan Ayaroğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı Kartlar: Dk. 76 Merthan Açıl, Dk. 90 Mahamadou Ba (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)











