BB Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, mağlup ayrıldıkları İstanbulspor maçının ardından, “Şans bizden yana değildi. Biz sonuna kadar devam ediyoruz. Bir maçımız daha var, yapabileceğimiz en iyi şeyi yapacağız” dedi.

Spor Toto 1. Lig Play-off Yarı Final ilk maçında İstanbulspor’a karşı sahadan 4-2 mağlubiyetle ayrılan BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Muzaffer Bilazer mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Bilazer, “Skordan dolayı camiadan özür diliyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. Futbolun içerisinde her şey planlandığı gibi olmuyor. Bugün 14 tane korner kullandık ama kornerden gol yedik. Duran toplara da planlarımız vardı ama o konuda becerikli olamadık. İlk kornerden önce Eren Tozlu’ya yapılan bir faul var. Her zaman olduğu gibi hakemlerden yana hep sıkıntımız vardı. Ligin üstünü de onlar belirlerdiler, herhalde çıkacak takımı da onlar belirleyecek gibi duruyor. Bir maçın ilk yarısını 2 farkla mağlup bitirdik. Yine buradan ayağa kalkıp bu şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. İnşallah oradan da istediğimiz skoru alırız, futbolda her şey mümkün. Futbolcularım bunu yapabilecek kapasitede. Sadece bugün çok becerikli değildik. Şans bizden yana değildi. Biz sonuna kadar devam ediyoruz. Bir maçımız daha var, yapabileceğimiz en iyi şeyi yapacağız” şeklinde konuştu.

İHA



