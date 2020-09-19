Erzurumspor - Sivasspor maç sonucu: 1-2

Süper Lig'in ikinci haftasında Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti. 70. dakikada Erzurumspor, Novikovas'ın golüyle öne geçerken konuk ekip Sivasspor, 82. dakikada Kone ve 86. dakikada Gradel'in attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Geçtiğimiz hafta Ankaragücü deplasmanında Sivas'ın yaptığına benzer şekilde ikinci yarıda 1-0 geri düştüğü maçı 2-1 kazanan Erzurumspor, bugün aldığı sonuçla 3 puanda kalırken ilk hafta sahasında Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Sivasspor da ilk galibiyetine ulaşarak puanını 3 yaptı.
Erzurumspor, karşılaşmaya Farnolle, Cenk, Adolphe, Hasan, Kaan, Petrus, Emrah, İbrahim, Obertan, Novikovas, Rashad ilk 11'i ile çıkarken Sivasspor ise Samassa, Erdoğan, Caner, Camara, Ziya, Hakan, Fajr, Gradel, Yasin, Ninga, Yatabare kadrosuyla maça başladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
31. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Novikovas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
35. dakikada İbrahim Akdağ orta alandan aldığı topla caza alanı önüne kadar geldi. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Samassa’da kaldı.
45. dakikada Yatabare’ye ceza yayı üzerinde faul yapılması nedeniyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Gradel, topu farklı şekilde auta gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
53. dakikada Emrah, sağ kanattan rakibini geçtikten sonra ortaladı. Ceza alanı içerisinde Obertan’ın şutu kaleci Samassa’da kaldı.
54. dakikada ceza alanı içinde Yasin’le ikili mücadele sonrası Novikovas, topu ağlara gönderdi. Maçın hakemi Serkan Tokat, faul gerekçesiyle golü iptal etti.
GOL | 70. dakikada İbrahim Akdağ’ın ortasına iyi yükselen Novikovas, topu kaleci Samassa’nın ayaklarının altından ağlara gönderdi: 1-0.
GOL | 82. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde Arouna Kone, kafa vuruşuyla golü buldu: 1-1.
GOL | 86. dakikada Sivasspor, hızlı çıkarken sol kanatta Max Gradel topla buluştu. Ceza sahası içinde rakibinden şık şekilde sıyrılan Gradel, sol ayağıyla yaptığı vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve Sivasspor, mücadeleden 2-1'lik sonuçla galip ayrıldı.
STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Serkan Tokat, Mehmet Metin, Bilal Gölen
BB. ERZURUMSPOR: Farnolle - Kaan (Dk 81 Mücahit), Hasan Hatipoğlu, Adolphe, Cenk Ahmet, Petrus, Obertan (Dk. 89. Hamroun), İbrahim Akdağ, Novikovas, Emrah (Dk. 89 Sissoko), Rashad Muhammed (Dk. 77 Ömer Şişmanoğlu)
D.G. SİVASSPOR: Samassa - Gradel (Dk 93 Uğur Çiftçi), Yatabare, Yasin Öztekin (Dk. 76 Kone, Camara, Erdoğan, Ninga (Dk. 57 Cofie), Hakan Arslan, Ziya, Faycal Fajr (Dk. 75 Felix), Caner
GOLLER: Dk. 70 Novikovas (BB. Erzurumspor) - Dk. 84 Kone, Dk 86 Gradel (D.G. Sivasspor)