Erzurumspor, sezonun ilk antrenmanını yaptı

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2020-2021 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

07 Ağustos 2020, Cuma 23:35 Son Güncelleme:
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Erzurumspor, sezonun ilk antrenmanını yaptı

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2020-2021 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Bir yıllık aranın ardından tekrar Süper Lig’e yükselen mavi-beyazlı ekipte futbolcular, antrenman öncesi Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde toplandı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı Erzurum temsilcisinin yaklaşık 1 saat süren antrenmanını kulüp başkanı Hüseyin Üneş de izledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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