Erzurumspor Samuel Eduok'u tranfser etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa'dan Eduok'u 400 bin Euro + KDV karşılığında renklerine kattı. 2,5 yıllık sözleşme imzalayacak Eduok, bu sezonun kalan bölümünde 275 bin Euro, diğer iki sezonda ise 500'er bin Euro ücret alacak.

28 Ocak 2019, Pazartesi 23:09 Son Güncelleme:
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Erzurumspor Samuel Eduok'u tranfser etti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa forması giyen hücum oyuncusu Samuel Eduok'u 2.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Erzurum ekibi, Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin kadro planlamasında yer almayan golcü oyuncuyu 400 bin Euro + KDV karşılığında renklerine bağladı. Nijeryalı futbolcu yarın Erzurum'a giderek sağlık kontrolünden geçecek ve kendisini 2.5 yıllığına BB Erzurumspor'a bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Eduok, bu sezonun kalan bölümünde 275 bin Euro, diğer iki sezonda ise 500 bin Euro ücret alacak.




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