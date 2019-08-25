''Erzurumspor olarak bunu hiç beklemiyorduk''

TFF 1. Lig’in 2. hafta müsabakasında Balıkesirspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Sorumlusu Uğur Bayarslan haftalar ilerledikçe daha iyi oynayacaklarını belirtirken mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını ifade etti.

Bayarslan, “Yayın öncesinde Balıkesirspor’un genç koşan mücadele eden bir takım olduğunu bizim takımımızın daha tecrübeli bir ekip olduğunu belirtmiştim. Geçen seneden 6-7 kişi farklı bir kadromuz var. Biz haftalar ilerledikçe birlikte oynadıkça daha iyi oynayan bir ekip olacağımıza inanıyoruz. 37. dakikada kaptırdığımız bir topla 1-0 geride kapattık devreyi. İkinci yarıda planlarımız golü bulup, galibiyet üzerine gitmekti. İyi de başladık oyuna, pozisyonda bulduk ama gol geciktikçe oyuncularımızda telaş oldu. 77’de kontradan yine golü yedik. Bunu hiç beklemiyorduk. Geçen haftada 2-0 geriye düştükten sonra daha iyi oynadık. Bugünde 2-0’dan sonra baskıyı arttırdık. Direkten dönen topumuz oldu. Son dakikalarda 2-1’i yakaladık. Golden sonrada pozisyonlar yakaladık. Maçın hakkı bence beraberlikti. Balıkesirspor’u galibiyetten dolayı kutluyorum” şeklinde konuştu.