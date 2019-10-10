Erzurumspor milli ara öncesi moral buldu

Sahasında ağırladığı Altınordu’yu Jasmin Scuk’un 43. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek milli maç arasına 3 puanla giren mavi-beyazlı ekip, puanını 10’a çıkarmayı başardı. Süper Lig’e yeniden yükselmeyi hedefleyen ve 14 puana sahip lider Ümraniyespor ile arasındaki puan farkını 4’e düşüren Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da yüzler gülüyor.

Sözeri: "Aldığımız galibiyet çok önemli"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altınordu maçı öncesi futbolcuların da katılımıyla düzenledikleri basın toplantısının, kendilerini motive ettiğini söyledi.

Genç bir takıma karşı mücadele ettiklerini aktaran Sözeri, şöyle konuştu:

"Aldığımız galibiyet çok önemli. Rakip, Türk futboluna her zaman güzel oyuncular kazandıran bir takım. Zaman zaman kayıp yaşayabiliriz ama özellikle iç sahada bunu yapmamamız lazım. Şampiyon olmamız için içeride ve dışarıda puanlar kazanmamız gerekiyor. Takım benimle çıktığı 3 maçta 2 galibiyet aldı. Bu 3 maçın ortalamasına baktığımız zaman 2’şer puan almış oluyoruz. Deplasmanda 2 puan ortalamasına çıktığınız zaman hedefe ulaşıyorsunuz."

Sözeri, Süper Lig hedefine ulaşmak için doğru bir yol izleyeceklerini belirterek, taraftarların bu konuda kendilerine güvenmesi gerektiğini dile getirdi.

Altınordu maçını kırılma noktası olarak değerlendiren Sözeri, "Eğer puan kaybı yaşasaydık, çok sıkıntılı zaman geçireceğimizi biliyorduk. Çünkü çok sabırsız bir camiamız var ki haklı olduklarını düşünüyorum. Maçtaki taraftar sayımızla bunu çok iyi gördük. İnsanlar başarıya, mücadeleye gelirler. Bugüne kadar o hazzı, zevki veremedik ki seyirci sayımız azaldı. Güzel sonuçlar alarak tribünleri doldurmak ana hedefimiz olacak. Gerek tesisleri, gerekse de yönetimi ve taraftarlarıyla Erzurumspor’un yerinin Süper Lig olduğunu düşünüyorum."

"Biraz sabır ve hoşgörüye ihtiyacımız var"

Ligin sonuna kadar hedeflenen amaca ulaşmak için mücadele edeceklerini vurgulayan Sözeri, bu süreçte iniş ve çıkışların yaşanabileceğine dikkati çekti. Hedefledikleri noktaya mutlaka ulaşacaklarını vurgulayan Sözeri, "Sadece camiamızın desteğine ve sabrına ihtiyacımız var. Çok önemli oyuncularımız var. Bunlar bile tepkiler artınca sıkıntıya girebiliyor ve yapmak istediklerini yapamıyor. O yüzden biraz sabır ve hoşgörüye ihtiyacımız olduğu bir gerçek. Milli araya böyle girmek istiyorduk ve kazanılması gereken maçı aldığımız için mutlu olduk. Bunu devam ettirmek ana hedeflerimiz arasında." ifadelerini kullandı.

AA