Süper Lig’de son haftaların formda takımı olan Erzurumspor, 37. hafta maçında Gaziantep FK'ya konuk oldu. İlk 5 hedefi bulunan Gaziantep ekibini deplasmanda 3-2 deviren Dadaşlar, kümede kalma yolunda altın değerindeki 3 puanı hanesine yazdırdı. Maç boyunca büyük heyecan yaşayan ve kendisine ayrılan bölümde bir an olsun yerinde duramayan Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, maçın son düdüğüyle birlikte duygu dolu anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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'Bizi eleştirenler, gitsin Avrupa'da şoför ehliyeti alsın göreyim'

90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Vural, ''Çocuklarımızı uyardık. Sağ olsunlar laf dinliyorlar, oh yavrularım benim. Bu çocuklar kaybediyordu, artık kazanıyorlar. Bu çocuklar aynı çocuklar, mesaj verdim mi? Maç sonu duygulandım. Yılmaz Vural, Türkiye'de değerini bulamamış bir adam. Bizi magazin olaylarıyla değerlendiriyorlar, yanlış yapıyorlar. Bizi eleştirenler, gitsin Avrupa'da şoför ehliyeti alsın göreyim.'' dedi ve ekledi:





Yılmaz Vural ve ekibinin maç sonrası galibiyet pozu.

'Allah'a şükürler olsun, dualarımızı geri çevirmedi'

''Şimdi kafa kafaya geldik. Kasımpaşa, Fenerbahçe ile oynadıktan sonra bay geçecek. Biz, Başakşehir ile oynayacağız. Çok güzel fikstür yapmışlar, kımıldayacak yer yok. Allah'a şükürler olsun, dualarımızı geri çevirmedi. Bizimkiler, Gaziantep'inkinden baskın çıktı.''



