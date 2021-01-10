Erzurumspor Jakub Szumski ile anlaşmaya vardı

Süper Lig'e Mehmet Özdilek ile başlayan ancak Özdilek ile yolların ayrılmasının ardından Hüseyin Çimşir'i takımın başına getiren Erzurumspor, daha sonra genç teknik adamı da göndererek, Mesut Bakkal'ı takımın başına getirerek ligde kalma mücadelesi anlamında yeni bir sayfa açmıştı.

Ligin son sırasında yer alan Erzurumspor, ara transfer döneminde takıma takviyeler yapmaya başladı. Mavi beyazlılar Polonyalı kaleci Jakub Szumski ile de anlaşmaya vardı. Polonya 1. Lig ekiplerinden Rakow'dan transfer edilen 28 yaşındaki file bekçisinin Erzurum’a gelmesi bekleniyor.