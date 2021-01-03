Erzurumspor, İbrahim Akdağ ile yollarını ayırdı
Süper Lig'de bu sezon 3. teknik adamını takımın başına getiren ve Mesut Bakkal ile yeni çıkış yakalamak isteyen Erzurumspor'da ayrılık yaşandı. Takımın tecrübeli isimlerinden İbrahim Akdağ ile yolların ayrıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiği bildirildi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İbrahim Akdağ ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Mavi-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İbrahim Akdağ ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshettik. Takımımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kaptanımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.
Çağrı Korkmaz / ERZURUM (İHA)