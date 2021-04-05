Erzurumspor, Gençlerbirliği maçına bileniyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, dün oynanan İttifak Holding Konyaspor müsabakasının ardından ara vermeden idmana çıktı.
Teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde çalışan oyuncular, ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Mavi-beyazlı ekip, çift kale maç ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla idmanı sonlandırdı.
İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıkları kapsamında yapılan antrenmanda sakatlanan Arvydas Novikovas ise çalışmada yer almadı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
ERZURUM (AA)