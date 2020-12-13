Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? (İlk 11'ler)
Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde kötü günler geçiren Erzurumspor ile Alanyaspor'u mağlup eden ve moral bulan Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Hüseyin Çimşir yönetiminde çıkış yakalamak isteyen Erzurumspor rakibi karşısında kazanmak istiyor. Gençlerbirliği ise deplasmanda kazanarak 2'de 2 yapma peşinde. Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Ligde düşme hattında yer alan Erzurumspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. 8 haftadır 3 puan yüzü göremeyen Dadaşlar, Alanya galibiyeti ile moral bulan Başkent temsilcisi karşısında zafer arayacak. Mavi-Beyazlılar'da zorlu maç öncesinde eksik yok. Gençler'de ise Salih Dursun sakat, Polomat cezalı.
Erzurumspor: Farnolle, Murat Uçar, Gökhan, Mina, Kaan, Osman, İbrahim, Emrah, Obertan, Novikovas, Gomes.
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Piris, H. İbrahim, Berat, Furman, Soner, Sio, Ayite, Stancu
Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Alper Ulusoy'un düdük çalacağı karşılaşmanın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
ERZURUMSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI İDDAA ORANLARI İÇİN TIKLAYIN!
Erzurumspor - Gençlerbirliği muhtemel 11'ler...
Erzurumspor: Farnolle, Murat, Hasan, Mina, Kaan, Osman, İbrahim, Obertan, Novikovas, Muhammed, Gomes
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Toure, Halil, Motta, Berat, Candeias, Soner, Ayite, Stancu