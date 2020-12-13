Ligde düşme hattında yer alan Erzurumspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. 8 haftadır 3 puan yüzü göremeyen Dadaşlar, Alanya galibiyeti ile moral bulan Başkent temsilcisi karşısında zafer arayacak. Mavi-Beyazlılar'da zorlu maç öncesinde eksik yok. Gençler'de ise Salih Dursun sakat, Polomat cezalı.

Erzurumspor: Farnolle, Murat Uçar, Gökhan, Mina, Kaan, Osman, İbrahim, Emrah, Obertan, Novikovas, Gomes.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Piris, H. İbrahim, Berat, Furman, Soner, Sio, Ayite, Stancu

Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Alper Ulusoy'un düdük çalacağı karşılaşmanın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

ERZURUMSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI İDDAA ORANLARI İÇİN TIKLAYIN!

Erzurumspor - Gençlerbirliği muhtemel 11'ler...

Erzurumspor: Farnolle, Murat, Hasan, Mina, Kaan, Osman, İbrahim, Obertan, Novikovas, Muhammed, Gomes

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Toure, Halil, Motta, Berat, Candeias, Soner, Ayite, Stancu