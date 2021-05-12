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Erzurumspor galibiyetle Süper Lig'e veda etti

Erzurum, Alanya deplasmanında çarpıcı bir dönüşe imza attı. Akdeniz ekibi, Efecan'ın 2 penaltısı ile öne geçti. Dadaşlar, Tzavellas (k.k.), Rashani ve Cenk ile geri döndü, 3-2 kazandı. Son haftayı bay geçecek olan Erzurum, lige galibiyetle veda etti.

12 Mayıs 2021, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Erzurumspor galibiyetle Süper Lig'e veda etti

Bir tarafta Avrupa için son ana kadar mücadele etmek isteyen Alanyaspor , diğer tarafta ise Yılmaz Vural ile yollarını ayıran ve ligde kalması mucizelere kalan Erzurumspor... Akdeniz ekibi, 30. ve 41. dakikalarda Efecan Karaca'nın penaltıdan kaydettiği iki gol ile öne geçti: 2-0. İlk yarının son anlarında Alanya'nın başarılı savunmacısı Georgios Tzavellas, topu kendi filelerine gönderdi: 2-1. 73. dakikada Elbasan Rashani, Dadaşlar adına skora dengeyi getirdi: 2-2. 84'te Cenk Ahmet Alkılıç, Erzurum'u zafere taşıdı: 2-3. 

Alanya'nın iddiası kalmadı

Ancak son haftayı bay geçecek olan Erzurumspor, ateş hattından kurtulamadı ve ligden düşmesi kesinleşmiş oldu. Bu arada Alanyaspor'un, Avrupa'ya gitme iddiası da bu maçın ardından kalmadı.


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