Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray deplasmanda düşme potasından yukarıya çıkmaya çalışan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Galatasaray rakibini deplasmanda yenerek son haftalarda yakaladığı çıkışı devam ettirmek ve Başakşehir ile arasındaki puan farkını korumak istiyor. Erzurumspor ise kendi sahasında taraftarının desteği ile galibiyet peşinde olacak.

Peki, Erzurumspor-Galatasaray maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Erzurumspor-Galatasaray maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Erzurumspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kazım Karabekir Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Semih, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Selçuk İnan, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Mitroglou

BB Erzurumspor'un 11'i: Sehic, Serkan, Lokman, Egemen, Leo, Scuk, İbrahim, Obertan, Emrah, Eduok, Rashad

Ligde geride kalan 23 maçta 45 puan toplayan Galatasaray, lider Medipol Başakşehir’in 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, ligde 21 puanla 17. sıradaki rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı.

Mariano cezalı

Galatasaray’da Brezilyalı futbolcu Mariano Filho, sarı kart cezası nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a karşı forma giyemeyecek. Süper Lig’de 23. haftadaki Akhisarspor müsabakasında bu sezonki 8. sarı kartını gören tecrübeli sağ bek, cezalı duruma düştü. Sarı-kırmızılı ekipte Mbaye Diagne, Martin Linnes ve Fernando Reges’in ise sakatlıkları bulunuyor.

9 maçlık yenilmezlik serisi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de 9 maçtır yenilmiyor. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş’a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Deplasmanda zorlanıyor

Galatasaray, bu sezon deplasman maçlarında istediği performansı sergileyemiyor. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’de dış sahada çıktığı 11 karşılaşmanın 5’ini kazanırken, 4’ünde mağlup oldu, 2’sinde berabere kaldı. Galatasaray, bu sezon tüm mağlubiyetlerini yaşadığı deplasmanda toplamda 16 puan kaybetti.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacak. Ligde geride kalan 23 haftada sarı-kırmızılılar 13 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 6 beraberlik sonucunda topladığı 45 puanla ikinci sırada bulunuyor. Mavi-beyazlılar ise 4 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 9 beraberlikle aldığı 21 puanla 17. sırada yer alıyor.

İkinci randevu

BB Erzurumspor ile Galatasaray bugüne kadar 1 resmi maçta karşılaştı. Yarın oynanacak mücadele ile iki takım ikinci kez birbirlerine rakip olacak. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadeleden sarı-kırmızılılar 1-0 galip ayrılmıştı.

Ligde son 9 maçta 3 puan vermedi

Süper Lig'de son olarak dış sahada Beşiktaş’a mağlup olan Galatasaray, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Ligde 8 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar, 6 kez galip gelirken, 3 kez de berabere kaldı. Bu süreçte Aslan, Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor mağlup etti, Çaykur Rizespor, M. Başakşehir ve Alanyaspor ile berabere kaldı.

Ligin en golcü takımı Galatasaray

Galatasaray, ligde geride kalan 23 haftada attığı 46 golle bu alanda zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı Henry Onyekuru attığı 9 golle takıma en çok katkı yapan futbolcu. Devre arasında takıma katılan Mbaye Diagne ise ligde 21 golle krallık yarışında ilk sırada bulunuyor. Başarılı forvet, sarı-kırmızılı forma ile 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Terim: 2 - Özdilek: 0

İki takımın teknik direktörleri ligde bugüne kadar 4 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fatih Terim Galatasaray’ı, Mehmet Özdilek de Antalyaspor’u çalıştırıyordu. Geride kalan 4 müsabakada 2 kez Terim’in öğrencileri galip gelirken, 2 mücadelede berabere sona erdi.