Erzurumspor fırsat tepti

TFF 1. Lig’de zirveyi hedefleyen Erzurumspor, lider Hatayspor’un, takipçileri Akhisar ve Keçiören’in puan kaybettiği haftada İstanbulspor deplasmanına çıktı. Zirve ile arasındaki farkı kapatmak ve 2. sıradaki yerine sağlama almak isteyen Dadaş’ta Scuk, 41. karambolde önünde kalan topta dönerek vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi: 1-0.

Ev sahibinde 85’te savunmanın arasından iyi yükselen Onur Ergün skoru belirledi: 1-1. Mavi-Beyazlı ekip, çok önemli bir 2 puanı bırakırken İstanbul ise düşme hattıyla arasındaki farkı 7’ye çıkardı.