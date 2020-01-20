Erzurumspor fırsat tepti

Erzurumspor, rakiplerinin puan kaybettiği haftada İstanbulspor deplasmanına çıktı. 41’de Scuk ile öne geçen Dadaşlar, 85’te Onur’a engel olamadı ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı

20 Ocak 2020, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Erzurumspor fırsat tepti

TFF 1. Lig’de zirveyi hedefleyen Erzurumspor, lider Hatayspor’un, takipçileri Akhisar ve Keçiören’in puan kaybettiği haftada İstanbulspor deplasmanına çıktı. Zirve ile arasındaki farkı kapatmak ve 2. sıradaki yerine sağlama almak isteyen Dadaş’ta Scuk, 41. karambolde önünde kalan topta dönerek vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi: 1-0.

Ev sahibinde 85’te savunmanın arasından iyi yükselen Onur Ergün skoru belirledi: 1-1. Mavi-Beyazlı ekip, çok önemli bir 2 puanı bırakırken İstanbul ise düşme hattıyla arasındaki farkı 7’ye çıkardı.

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