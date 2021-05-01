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Erzurumspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig’in 39. haftasında 3 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

01 Mayıs 2021, Cumartesi 22:03 Son Güncelleme:
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Erzurumspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig’in 39. haftasında 3 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Medipol Başakşehir maçından sonra bir gün izin yapan ekip, teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, çift kale maç ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla idmanı sonlandırdı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından İstanbul’a hareket edecek.

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