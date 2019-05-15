Erzurumspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi ile karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Mavi-beyazlı futbolcular, 3 günlük iznin ardından kulüp tesislerindeki antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenman 5’e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çift kale maç ile tamamlandı.
Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları süren Egemen Korkmaz ve Gabriel Obertan katılmadı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 20 Mayıs Pazartesi günü sahasındaki Fenerbahçe mücadelesinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.