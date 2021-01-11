Erzurumspor - Fenerbahçe canlı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk oluyor. Ligde çıktığı son 3 müsabakayı kazanan Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u da mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor. Yaptığı müsabakaların 10’unu kazanan, 2’sinde berabere kalan ve 4’ünü kaybeden sarı-lacivertliler, hanesine 32 puan yazdırdı. Süper Lig’in geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 puan elde edebildi.

ERZURUMSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM

Mücadele başladı

Mücadelenin 4. dakikasında hızlı gelişen Erzurumspor atağında Novikovas ceza yayı üzerinde topla buluştu, vuruşu biraz zayıf Altay'da kaldı.

NOT: Sayfa sürekli güncellenmektedir.

Erzurumspor - Fenerbahçe 11'ler:

Erzurumspor Farnolle, Cenk Ahmet, Teiku, Hasan, Leo Scwechlen, Osman, Obertan, Boumal, Novikovas, Emrah Başsan, Gomes.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar, Tisserand, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Sinan Gümüş, Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Mame Thiam.

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Erzurumspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00’da başladı. Hakem Mete Kalkavan yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1’den canlı yayınlanıyor. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de.

Erzurumspor - Fenerbahçe maçı neden saat 16.00'da?

Erzurum’da hava sıcaklıkları akşam saatlerinde 0 derecenin altına düşüyor. Bu nedenle TFF, pazartesi maçı olmasına rağmen bugünkü karşılaşmanın başlama saatini 16.00 olarak belirledi.

5 futbolcu götürülmedi

Fenerbahçe, dün yaptığı son antrenman ile Erzurum maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı- Lacivertliler daha sonra uçakla maçın oynanacağı şehre gitti. Sakatlığını atlatıp takımla çalışmalara başlayan Gökhan Gönül kafiledeki yerini aldı. Jose Sosa, Diego Perotti, Filip Novak, Tolga Ciğerci ve Kemal Ademi ise İstanbul’da bırakıldı.

Fenerbahçe 4 oyuncu kart sınırında

Fenerbahçe’de 4 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakası öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Caner Erkin, Marcel Tisserand, Ozan Tufan ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde 19. haftada MKE Ankaragücü ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

Deplasmanda en fazla puan toplayan takım

Fenerbahçe, bu sezon dış sahada çıktığı 8 karşılaşmada tek mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, hanesine 19 puan yazdırdı.

Geride kalan süreçte deplasmanda en fazla puan toplayan takım olarak dikkati çeken Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u da mağlup ederek bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor.

İki takım arasında 3. randevu

Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig’de 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ilk karşılaşma 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. İlk yarıda Ülker Stadı’nda yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıda Erzurum’da oynanan mücadeleyi ise Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.