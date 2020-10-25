Erzurumspor evde yok!

Bir sezonun ardından Süper Lig'e dönen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ankaragücü deplasmanında geriden gelip kazanarak müthiş bir başlangıç yapmıştı lige. Ancak Mavi-Beyazlılar aynı performansı iç saha maçlarında sergileyemedi. İkinci haftada Sivasspor'u konuk eden Dadaşlar bu kez öne geçtiği karşılaşmayı 82 ve 86'da yediği gollerle kaybetti. Ardından da Kazım Karabekir Stadı'nda Rize ile golsüz berabere kaldılar.

Penaltıyla umutlandılar

Milli ara ve Hatay'daki Kovid-19 vakaları nedeniyle 21 gündür maç oynamayan Doğu ekibi evinde kazanamama serisine son vermek için çıktığı Galatasaray mücadelesinde de hedefe ulaşamadı. Emre Kılınç'ın golüyle geriye düştüğü karşılaşmada devre biterken Novikovas'ın penaltıdan attığı golle beraberliği bulan Dadaşlar 3 puan için umutlansa da ikinci yarıda gelen Falcao'nun golüyle yıkıldı. Mehmet Özdilek'in ekibi böylelikle 3 iç saha maçında galibiyetle tanışamadı, 1 puan alabildi. Diğer dış saha maçında Kayseri'yi 3-1 yenen Dadaşlar'ın, geçen hafta oynaması gereken Hatay deplasmanı, rakipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Locadan destek geldi

TFF'nin loca kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyircinin statlara alınmasına izin vermesinin ardından Erzurum'da dün ilk kez seyircili maç oynandı. 57 adet locanın bulunduğu Kazım Karabekir Stadı'nda az sayıda da olsa Mavi- Beyazlı taraftar yer aldı. Erzurumlular mağlubiyet nedeniyle stadı üzüntüyle terk etti.

Erzurum'da 2 değişiklik

Teknik direktör Mehmet Özdilek, Galatasaray maçında, son Rize mücadelesine göre 2 değişiklik yaparak çıktı sahaya. Genç teknik adam, sakatlığı süren sol bek Kaan Kanak'ın yerine Mücahit Albayrak'ı görevlendirdi. Özdilek'in ikinci değişikliği taktik sebeple oldu ve forvet Rashad Muhammed kulübeye çekildi. Rashad'ın yerine transferin son gününde takıma kazandırılan Ricardo Gomes 11'de şans buldu.