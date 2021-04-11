Sezona Mehmet Özdilek'le başlayan, önce Hüseyin Çimşir ardından da Mesut Bakkal'la devam eden BB Erzurumspor, ligde kalmak için son çareyi Yılmaz Vural'da arıyor. Yılmaz Hoca da an itibariyle çözüm bulabilmiş değil, Dadaşlar'ın başında 2 maça çıktı ancak sadece 1 puan toplayabildi. 32 maç sonunda 28 puanla 20. sırada yer alan takımın en önemli hücum parçalarından biri olan Arvydas Novikovas sakat. Sağ bek Murat Uçar, sol bek alternatifi Zakarya Bergdich ve golcülerden Oltan Karakullukçu cezalı. Vural'ın sağ bekte Bogdan Butko ile başlaması, gole en yakın isim olarak Ricardo Gomes'i kullanması bekleniyor. Emrah Başsan'ın kanat akınlarına dikkat!

ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Fenerbahçe, Malatya deplasmanında 2 puan bıraktı; Galatasaray da Fatih Karagümrük ile berabere kaldı. İki takımdan 1'er maç eksiği olan Beşiktaş, Süper Lig'in zirvesinde gerçek puan farkını göstermek için sahaya çıkacak. Siyah beyazlılarda 3 eksik var! Vincent Aboubakar topla çalışmalara başlamıştı ama tam olarak hazır değildi. Ajdin Hasic sakat, Josef de Souza ise cezalı. TD Sergen Yalçın'ın Josef'in yokluğunda orta alanda formayı Dorukhan Toköz'e vermesi bekleniyor. Onun dışında Alanyaspor karşısında sahaya çıkan 11'de değişiklik olmayacak. 3 asistle yıldızlaşan Atiba Hutchinson ve uzun bir aradan sonra ilk 11'e dönen Oğuzhan Özyakup yerlerini koruyacak. Gole en yakın isim bir kez daha Cenk Tosun olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- BB Erzurumspor'un iç sahada oynadığı son 5 lig maçının 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.

- BB Erzurumspor, İstanbul ekiplerine konuk olduğu son 10 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. (1 beraberlik - 8 mağlubiyet)

- Beşiktaş'ın ligdeki son 5 maçının 3'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %70'lik kesim zirvede puan farkını açma şansı yakalayan siyah-beyazlı ekibe Erzurum deplasmanında güveniyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.