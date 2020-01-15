Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında bugün TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor’la karşılaşacak. Önceki turda 24Erzincanspor’u eleyen Siyah - Beyazlılar, dün öğleden sonra maçın oynanacağı şehire gitti. Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın 19 kişilik kadrosunu açıklarken sakatlığı bulunan; Ljajic, Lens, Dorukhan ve Douglas’ın yanı sıra dinlendirilen Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Atiba maç kadrosunda yer almadı.

Avcı’nın devre arası kampına dahil etmediği Orkan Çınar ve Muhayer Oktay da Erzurum’a götürülmedi. Altyapıdan gelen; İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz ise Erzurum kafilesinde yer aldı.

Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Kazım Karabekir Stadı’nda bugün saat 18.30’da oynanacak olan karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek. Gençerler’in yardımcılığını ise Volkan Ahmet Narinç ve Mehmet Kısal yapacak. A Spor'dan naklen yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Erzurumspor - Beşiktaş ilk 11'i belli oldu:

Erzurumspor: Kayacan, Ba, Merthan, Osman, Batuhan, Hasan, Rashad, Yusuf Emre, İbrahim, Jugurtha, Oltan

Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Ruiz, Rebocho, Caner, Elneny, Oğuzhan, Diaby, N’Koudou, Umut Nayir

Karşılaşma saatinde Erzurum’da hava sıcaklığının eksi 8 derece olması bekleniyor. İki takım daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de oynanan mücadelelerde Beşiktaş, deplasmanda oynadığı ilk maçtan 3-1’lik galibiyetle ayrılırken, ligin ikinci yarısında İstanbul’da oynanan maçtan gol sesi çıkmadı.

Listede 19 isim var

Beşiktaş’ın BB Erzurumspor deplasmanındaki 19 kişilik kadrosunda bu isimler yer aldı; “Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Muhammed Elneny, Kevin N’Koudou, Necip Uysal, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.”