Erzurumspor Başkan Adayı Kürşat Karakaş iddialı geliyor!

Erzurumspor'un başkanlığına adaylığını koyan kulübün efsane kaptanı Kürşat Karakaş kongre öncesi flaş bir açıklama yaptı. Mavi-Beyazlılar için hazırladığı 15 yıllık planı içeren bir projeyle harekete geçen Karakaş, şunları soyledi:

"Sevdamızın peşinden" diyerek çıktığımız bu yolda kulübümüzün gelecek 10 yılına emin adımlarla hizmet etmek ve kulübümüzü kurumsallaştırmak, sportif başarılarla güçlü hedeflere ulaştırabilmek adına ciddi ve profesyonel bir anlayış planlayarak kulüp başkanlığına talip oldum.''

'Sözümüzün arkasındayız'

''Gelinen bu süreçte liyakatımız, bilgimiz, tecrübemiz ve bu yolda beraber yürüyeceğiz iş insanları, kurumsal firmalar spor camiasının duayenleri ile atmamız gereken bütün adımları attık, gerekli tüm görüşmeleri yaptık, fakat çok üzgünüm ki tüm kamuoyu ve spor camiası tarafından takdir gören; kulübümüzün bu gününü ve geleceğini teminat altına alabilecek projemize, yapacağımız yatırımlara ve oluşumumuza destek görmedik. Biz ne olursa olsun her zaman sözümüzün arkasında olacağız...''

'Biz olalım' derken...'

''Benim; özellikle "BİZ" olmalıyız dememdeki tek gayem kimseyi ayrıştırmamaktır, herkesin bu projede yeri olmasının gerektiğini özellikle vurgulamaktır. Belirtmek isterim ki projemizde hiç kimseden bir beklenti anlayışı asla olmamıştır. Şu andan itibaren takdir Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen’indir. Çünkü yapılacak kongrede delege yapısı itibarıyla söz sahibi kendileridir!''

'İlk durduğumuz yerdeyiz'

''Umuyorum ki bu bağlamda vereceği karar ve tercih edeceği oluşum her kesim tarafından takdirle karşılanır ve Erzurumsporumuz'un geleceği adına doğru bir adım ve karar olur. Erzurumspor’un en güçlü halkası olan "Büyük taraftarımız" ve tüm hemşehrilerimizin bilmesini isterim ki ben çıktığım bu yolda ilk durduğum noktadayım ve sizinleyim.''