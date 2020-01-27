Erzurumspor - Balıkesirspor maç sonucu: 1-0

19. hafta mücadelesinde zirve adaylarından Erzurumspor, evinde Balıkesirspor’u ağırladı.

Mavi-Beyazlılar, henüz ilk dakikada Oltan ile gole çok yaklaştı. Mücahit’in ortasında tecrübeli oyuncunun kafa topu savunmaya çarparak kornere gitti. 19’da Hamroun yayın üzerinden sert vurdu, meşin yuvarlak direğe çarparak saha içine döndü, defans tehlikeyi uzaklaştırdı. 42’de ise Dadaşlar’da Hamroun’un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Jasmin Scuk, topu ağlara gönderdi: 1-0.

İlk yarı ev sahibinin üstünlüğü ile sona erdi.

Vukovic farkı önledi

57’de sağ kanattan rakip ceza alanına giren Murat Uçar, Vukovic’le karşıya kaldığı pozisyonda topu üsten auta gönderdi. 70’te ise konuk ekibin atağında Aly Malle, ceza sahasına girer girmez vurdu, top az farkla auta gitti.

Mücadelede ise başka gol sesi çıkmadı.

Erzurumspor, puanını 34 yaptı ve lider Hatay ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Konuk ekibin ise galibiyet hasreti 3 maça çıktı.