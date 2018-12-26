Erzurumspor Aytaç Sulu'nun peşinde

Mehmet Özdilek yönetiminde lige tutunma mücadelesi verecek olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kadrosuna deneyimli bir stoperi kadrosuna katmak istiyor. İlk hedef ise Darmstadt forması giyen Türk stoper Aytaç Sulu.

26 Aralık 2018, Çarşamba 06:43
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Erzurumspor Aytaç Sulu'nun peşinde

Süper Lig’in ikinci yarısında Mehmet Özdilek yönetiminde lige tutunma mücadelesi verecek olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da transfer harekatı başladı. Forvet için Welliton’la söz kesen Mavi-Beyazlılar, Almanya 2. Lig ekiplerinden Darmstadt forması giyen Türk stoper Aytaç Sulu’yu kadrosuna katmak istiyor.

Bu sezon 17 maçta da forma giyen başarılı oyuncunun bonservisle takıma kazandırılması gündemde. Dadaşlar, Alman temsilcisi ile görüşmelerini sürdürüyor.

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