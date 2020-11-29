Erzurumspor - Antalyaspor maç sonucu: 2-2

Süper Lig'in 10. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Erzurumspor, sahasında ağırladığı Antalyaspor ile 85. dakikada Ricardo Gomes'in attığı golle 2-2 berabere kaldı. Erzurumspor'un golleri 29. dakikada Kaan Kanak ve 85. dakikada Ricardo Gomes'ten gelirken Antalyaspor'da ise 60. dakikada Veysel Sarı ve 65. dakikada Gökdeniz Bayrakdar gol atan isimler olmuşlardı. Antalyaspor'da Naldo, 89. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

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Erzurumspor, son anlarda beraberliği yakalasa da galibiyet hasreti 6 maça çıkarken kazanmaya çok yaklaşan Antalyaspor'un galibiyet hasreti ise 7 maça çıktı. Bu sezon iç sahada henüz maç kazanamayan Erzurumspor, 9. maçında 9. puanını alırken hiç deplasman galibiyeti bulunmayan ve Ersun Yanal yönetiminde ilk galibiyetini kaçıran Antalyaspor ise 10. maçında 10. puanına ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Sissoko’nun pasıyla topla buluşan Novikovas ceza sahasına girmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

16. dakikada Obertan’ın ara pasında ceza sahası içinde Rashad Muhammed’in şutunda top direğin yanından auta çıktı.

26. dakikada Podolski’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Amilton’un vuruşunda kaleci Kayacan’dan dönen topu defans oyuncuları uzaklaştırdı.

28. dakikada Antalyaspor ceza sahasında topla buluşan Ricardo Gomes, çok şık hareketlerle rakiplerinden sıyrılıp yakın mesafeden vuruşunu yaparken kaleci Ferhat, topu ayaklarıyla çıkardı.

GOL | 29. dakikada Erzurumspor, çok organize geldi. Sissoko'nun sol kanada açtığı topta Kaan, Novikovas ile şık bir duvar pası yaparak sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve Kaan Kanak, yaptığı düzgün vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

38. dakikada Fredy’nin ortasında ceza sahası içinde Amilton'un şutu kaleci Kayacan'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı da Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

52. dakikada Novikovas’ın serbest vuruşunda topla buluşan Kaan caza sahası dışından sert vurdu kaleci Ferhat ayağıyla topu uzaklaştırdı.

57. dakikada Fredy’in pasıyla topla buluşan Podolski ceza sahası dışından sert vurdu top üstten auta çıktı.

GOL | 60. dakikada Antalyaspor, sol kanattan korneri kullanırken boş kalan Kudryashov'un kafa vuruşu Erzurumspor savunmasından sekerek altı pasta Veysel Sarı'nın önünde kaldı. Veysel'in çabuk davranarak yaptığı vuruş, Antalyaspor'a beraberliği getirdi: 1-1.

GOL | 65. dakikada savunma arkasına hareketlenen Amilton, sol kanattan ortasını yaptı. Arka direkte topu kontrol eden Gökdeniz Bayrakdar, vuruşunu yaparak takımını öne geçirdi: 1-2.

70. dakikada Lukas Podolski, sağ kanattaki arkadaşıyla verkaç yaparak penaltı noktası üzerinde topla buluştu ve net bir vuruşla topu ağlara gönderdi fakat sağ kanada açtığı pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli olmadı.

GOL | 85. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Antalyaspor kalecisi Ferhat, topu kontrol edemedi. Seken topa kafayı Mina vurdu. Naldo'nun eline çarpan topu önünde bulan Ricardo Gomes, beraberliği getirdi: 2-2.

KIRMIZI KART | Uzun süren VAR incelemesi sonrası gol verilirken pozisyonda elle müdahalede bulunan Naldo da 89. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

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STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Ali Şansalan, Esat Sancaktar, Hakan Yemişken

BB. ERZURUMSPOR: Kayacan- Murat Uçar, Mina, Gökhan Kardeş, Kaan Kanak (Dk. 79 Ömer Şişmanoğlu), Donald, Obertan, Sissoko (Dk. 66 Osman Çelik), Novikovas, Rashad Muhammed (Dk. 66 Emrah), Ricardo Gomes

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR: Ferhat – Ersan Gülüm (Dk. 53 Gökdeniz), Pereira, Nuri Şahin, Ribeiro, Kudriashov, Jahovic, Ufuk (Dk.53 Eren), Amilton, Veysel Sarı, Podolski.

SARI KART: Kaan Kanak, Mina, Donald (BB.ERZURUMSPOR), Pereira, Eren (FRAPORT-TAV ANTALYASPOR)

KIRMIZI KART: Dk. 89 Eren Albayrak (FRAPORT-TAV ANTALYASPOR)

GOL: Dk. 29 Kaan Kanak, Dk. 85 Ricardo Gomes (BB.ERZURUMSPOR), Dk. 60 Veysel Sarı, Dk. 65 Gökdeniz (FRAPORT-TAV ANTALYASPOR)