Erzurumspor - Akhisarspor maç sonucu: 0-0

TFF 1'inci Lig'in 11’inci haftasında zirve mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Akhisarspor'un karşılaşması 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

09 Kasım 2019, Cumartesi 18:55
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Erzurumspor - Akhisarspor maç sonucu: 0-0

TFF 1'inci Lig'in 11’inci haftasında zirve mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Akhisarspor'un karşılaşmasında gol sesi çıkmadı. Haftaya 17’şer puanla giren iki takımın vasatı geçmeyen futbolu izleyenlere zevk vermedi.

İki takım da girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremeyince mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

STAD: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Alper Çetin (xxx), Serdar Diyadin (xxx), Cemil Tunç (xxx)

BB ERZURUMSPOR: Sehic (xxx)- Murat (xx), Hasan Hatipoğlu (xxx), Merthan (xxx), Mücahit (xx), Schuk (xxx), Osman (xx) (Dk 46 Yusuf xx), Obertan (xx) (Dk. 67 Hasan Ayaroğlu (xx) Emrah (xxx), Pote (xxx), Hamroun (xx) (Dk 78 Sunu xx)

AKHİSARSPOR: Gökhan (xxx)-Edin (xxx), Aykut (xxx), (Dk.87 Rajko ) Musa (x) (Dk.12 Kadir xx) Taha (xxx), Onur (xx), Tolga (xx), Uğur (xx), Sokol (xx) (Dk. 52 Ergin xx) Bjarnason (xx), Erhan Çelenk (xxx)

SARI KART: Murat (BB Erzurumspor)

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