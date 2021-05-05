Fenerbahçe-B.B.Erzurumspor maçına Yılmaz Vural’la oyuncusu Ricardo Gomes arasında yaşananalar damga vurmuştu. İkinci yarının ortalarında forvet oyuncusunu oyuna sokmak isteyen Vural ret yanıtı alınca olay büyük ses getirmişti. Gomes konuya dair dün bir açıklama yayınladı ve kendisine yöneltilen tüm eleştirileri detaylı bir şekilde cevapladı.

‘Değişiklik istemiyorum’ dedi

“Maç sonu hakkımda söylenen kulübümü, Fenerbahçe maçı öncesi FIFA’ya şikayet ettiğim yönündeki açıklamalar asılsızdır ve yanlıştır” diyen Gomes, konuya şu sözlerle açıklık getirdi: “4 aydan fazla bir süredir kulüpten ödeme almadım. Fakat yine de saygımdan dolayı FIFA’ya şikayet etmedim. Fenerbahçe maçının ikinci yarısında oyuna gireceğim bilgisi bana verildikten sonra oyuna girmek için hazırlıklara başladım. Sonra hoca geldi ve seni seviyorum gibi şeyler söylemeye başladı. Benim futbol oynamam için bana gelip bunu söylemene gerek yok. Her oyuncu gibi oynamak istiyordum ve sonra gelip ‘değişiklik düşünmüyorum ihtiyaç yok’ dedi. Ben de hazırlanmayı bıraktım. Oyuna girmek istemediğim yönünde yapılan açıklamanın gerçeği yansıtmadığını takım arkadaşlarım da doğrulayacaktır.”



