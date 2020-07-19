Erzurum dev turnuvaya hazır

Erzurum’da yapılacak olan Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası öncesi tanıtım toplantısı yapıldı. 5-12 Aralık tarihinde Erzurum’da yapılacak olan şampiyonaya 23 ülke ve çok sayıda sporcu katılacak. Erzurum’un ilk defa Dünya Curling Şampiyonasına ev sahipliği yapacağını belirten Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, “Pandemi sürecinden dolayı Curling aktivitelerine ara vermek zorunda kalmıştık. Sağlık Bakanlığı’mızla yaptığımız görüşmelerden sonra bire bir mücadele dalında olmadığımızdan dolayı finalleri yapma kararı aldık. Dünya şampiyonası da Aralık ayında Erzurum’da yapılacak. Burada takımımızla çok önemli müsabakalar yapıp olimpiyatlara gitmeyi hedefliyoruz” dedi.