Erzincanspor cephesinde Beşiktaş sevinci

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur kura çekimi sonunda Erzincanspor'un rakibi Beşiktaş oldu. Beşiktaş’la eşleşen Erzincanspor’da sevinç yaşandı. Erzincanspor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda zaten Süper Lig takımı gelecekti. Aklımızdan birkaç tane takım geçiyordu, bunlardan biri de Beşiktaş’tı. Abdullah hocamla da daha önceden çalışmışlığım olduğu içinde onun olmasından da çok memnun kaldım. Süper Lig'de kendisi ile çalıştık. Ben alt yapı sorumluluğu yaparken kendisi A Takım'dan sorumluydu. Zaman zaman çok güzel anılarımız geçti. Çok güzel birlikteliğimiz oldu. İnşallah onlar içinde bizim içinde hayırlı olur. Güzel bir kura olduğunu düşünüyorum. Güzel bir müsabaka olacaktır. Erzincanspor ile ilgili aslında bizim amacımız bir süper lig takımını buraya getirmekti. Üç büyüklerden birisi olsun istedik. Beşiktaş nasip oldu. Beşiktaş’ın buraya gelmesinden de mutlu olduk. İnşallah en iyi şekilde ağırlarız" dedi.

Gökhan Keleş: "ilk defa Beşiktaş’ı konuk edeceğiz"

Erzincanspor Asbaşkanı Gökhan Keleş ise Beşiktaş ile eşleştikleri için mutlu olduklarını dile getirerek, "Şehrimizde ilk defa Beşiktaş’ı konuk edeceğiz. En iyi şekilde ağırlayacağız kendilerini Tabi biz ligde kendi performansımızı gösteriyoruz. Ligde şu anda 3. sıradayız. Kupada da bir üst lige çıkmak için elimizden geleni yapacağız. İlk maç İstanbul’da olacak. Daha sonra ise Beşiktaş'ı Erzincan’da en iyi şekilde ağırlayacağız" diye konuştu.

Ümit Öztekin: "Beşiktaş'ı en iyi şekilde ağırlayacağız"

Erzincanspor Sportif Direktörü Ümit Öztekin de şehirlerine Beşiktaş'ı getireceklerinden dolayı sevinçli olduklarını belirterek, "İnşallah onlara çok güzel bir maç seyrettireceğiz. Tabi ki bizim asıl hedefimiz ligdi ama kupada da iyi gittik. Beşiktaş için de çok başarılar diliyorum. Çok mutluyuz. Onları en iyi şekilde ağırlayacağız. Her şeyin hayırlısı olur inşallah. Beşiktaş ülkemizin güzide kulüplerinden bir tanesi ama bizde iyi bir takımız elimizden geleni yapacağız. Takdir artık oynanan futbolda" ifadelerini kullandı.

İHA