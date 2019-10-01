Erzincanlı badmintoncular Türkiye Şampiyonu oldu

Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezinde düzenlenen 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Ranking Turnuvasının 2. etap müsabakaları sona erdi. Yapılan şampiyonanın üçünde Erzincanlı sporcular Türkiye Şampiyonu oldu. 2 branşın finalinde de 2 Erzincanlı sporcu birbirleriyle final oynadı. Çift Erkekler branşında Erzincanlı sporcular Semih Baha Başakın / Taha Emirhan Budak birinci, Samet Özdemir / Mehmet Yılmaz ikinci oldu. Karışık Çiftler branşında Semih Baha Başakın / Yasemen Bektaş birinci olurken Taha Emirhan Budak / Ece Sahre Başakın ikinci, çift bayanlarda Cansu Erçetin / Yasemen Bektaş çifti birinci oldular.

Şampiyonayla ilgili bilgi veren Milli takım Antrenörü Murat Sönmez, "Ankara'da yapılan şampiyona bizim için şükürler olsun çok başarılı geçti. Erzincan ve ülkemizi ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarıyla ve gururla temsil ediyoruz. Bu da bizim çalışma enerjimizi artırıyor. Bu başarılarda bize her türlü desteklerini veren Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne çok teşekkür ederiz. Bize verilen bu destekler arttıkça başarılarımızda aynı doğrultuda artıracağına inanıyoruz." dedi.

İHA