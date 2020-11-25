Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan milletvekilleri Burhan Çakır, Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan İl Başkanı Cavit Şireci ve ilçe belediye başkanlarını kabul etti. Bakanlık merkez binada gerçekleşen görüşmede, Erzincan’a yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan protokollere imzalar atıldı. Bakan Kasapoğlu organizasyonda şunları söyledi: “Bundan birkaç ay önce Erzincan’daydık. Milli miras olan şehrimiz bizler için çok önemli bir değere sahip. O yüzden şehrimiz içi hizmet etmeye, yatırımları sürdürmeye kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız’ın önderliğinde onun güçlü ve vizyon sahibi önderliğinde gece gündüz demeden tüm ekibimizle birlikte çalışıyoruz.”

‘Ne söz verdiysek, gerçekleştirdik’

“Amacımız tarımıyla sanayisiyle, ekonomisiyle, kültürüyle, eğitimiyle, sağlığıyla, ulaşımı ve altyapısıyla her alanda zirveye oynayan bir Türkiye. Erzincan’ının 18 yıl önceki haline baktığımızda, bir yüzme havuzu ve bir atletizm pisti olmayan bir şehirdi. Buna benzer spor anlamında pek çok açıdan mahrumiyetin olduğu bir şehri el birliği ile 600 milyon liradan fazla spor ve gençlik yatırımıyla buluşturduk. Türkiye’nin en modern statlarından birini Erzincan’a kazandırıyoruz. 2 öğrenci yurdumuz varken bu rakam 12’ye çıkmış durumda. Daha önce gençlik merkezinin olmadığı vilayetimizde şu an 3 gençlik merkezi ve 1 genç ofisimiz var. Hamdolsun şu ana kadar ne söz verdiysek ne planladıysak onları gerçekleştirdik.”

İşte Erzincan’a yapılacak tesisler

1 adet 1000 seyirci kapasiteli spor salonu yapımı.

1 adet spor salonu.

1 adet kamp eğitim merkezi.

2 adet aydınlatmalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası.

5 adet kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası.

6 adet doğa sporları tesisi (Kano, rafting, motokros ve bisiklet, atlı safari, binicilik, dağcılık, yamaç paraşütü ve offroad dalları için)

100 adet basketbol potası yapımı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi futbol sahasının bakım ve onarımının gerçekleştirilmesi.

Yüzme havuzu, spor salonu, tenis kortu ve halı sahadan oluşan 9 adet spor tesisinin bakım ve onarımının yapılması.