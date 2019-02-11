Erzel Uzgur: Sivasspor olarak daha daha üst sıraları hedefliyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası kırmızı-beyazlı ekibin teknik sorumlusu Ersel Uzgur düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Uzgur, "Üç puanın çok önemli olduğu bir maç oynadık. Üç puan iyi futbolun ve her şeyin önüne geçti. Çünkü bizim ve Akhisar’ın olduğu durum itibariyle stresli ve gergin bir maç olacağı belliydi. Maçın başında bulduğumuz gol bizi rahatlattı ama maçın genelinde her şeyi istediğimiz gibi yaptığımızı söyleyemeyiz. Özellikle penaltıdan sonraki bölümde eksik kaldığımız dönemde skoru koruma içgüdüsüyle arkadaşlarımız çok iyi mücadele ettiler ve kalan dakikaları zorlu bir şekilde tamamladık. Önemli olan bu maçta üç puandı. İnşallah bundan sonra Sivasspor olarak daha iyi futbol daha üst sıralara hedefleyeceğiz" dedi.