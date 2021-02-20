Eryaman Stadyumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yaptırmış olduğu bu stadyumu bedelsiz verme ve kiralama hakkına sahiptir. Eryaman Stadyumu şu an Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ve Ankaragücü kullanmaktadır.

Eryaman Stadyumu nerede?

Eryaman Stadyumu, Ankara ilinde bulunan bir spor tesisidir. 19 Mayıs Stadyumu'nun kullanım dışı kalması ile birlikte Eryaman'da inşa edilen stadyum özellikle Ankara takımlarının kullanımı için açılmıştır. 28 Ocak 2019 tarihinde Ankaragücü - Alanyaspor karşılaşması ile açılışı yapılan stadyumu, Ankaragücü ve Gençlerbirliği takımları sadece iç saha maçlarında kullanmaktadır.

Eryaman Stadyumu kapasitesi ne kadar?

Eryaman Stadyumunun çimleri hibrit olarak yapılmıştır. Bu özelliği ile profesyonel bir stad olan Eryaman Stadyumunun mevcut kapasitesi 22.000 kişidir. 62 bin 255 metrekarelik alana kurulu olan Eryaman Stadyumunun kendine ait bir otoparkı da bulunmaktadır. Eryaman Stadyumu, revizeye açık bir tesistir. İhtiyaç halinde kapasitenin iki kadar büyütülebilecek bir alana da sahiptir.

Eryaman Stadyumu kaç kişilik?

Eryaman Stadyumu, 22.000 kişi kapasitelidir. Ayrıca takımlar için soyunma odaları ve duş kabinleri de yer almaktadır. Teknik ekiplerin maç öncesi ve sonrasında toplantı yapmaları için gereken odaların bulunduğu statta, 1.222 VİP, 51 özel loca, 20 kişilik engelli alanı, 221 kişilik basın tribünü, 700 araçlık otopark, 7 otobüs parkı bulunmaktadır. Ayrıca Eryaman Stadyumu toplamda dört kattan oluşmaktadır. Bu özelliği ile geniş alanların bulunduğu bir spor tesisi olarak dikkati çekmektedir.