Erwin Koeman emekli olduğunu açıkladı

Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe 'yi de çalıştıran Erwin Koeman, emekliye ayrıldığını açıkladı.

En son İsrail ekiplerinden Beitar Jerusalem'i çalıştıran Erwin Koeman, kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktörlük kariyerine son verdi.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Koeman, kişisel sebeplerden dolayı bu kararı verdiğini dile getirerek şu açıklamalarda bulundu:

"Betar Jerusalem futbol kulübüne geldiğimden beri, bu yere ve buranın insanlarını çok sevdim. Ancak her ne kadar devam etme arzum olsa da kişisel nedenler sebebiyle şimdi durmak zorundayım. Benim için zordu, ancak kulüp başkanı Eli Ohana ile konuştum ve ona kararımı bildirdim ve o da kabul etti. Ayrıca teknik direktör olarak da kalıcı bir şekilde emekli olma zamanım geldi. Eminim bu harika kulüp hak ettiği yere geri dönmek için saha içinde ve dışında doğru yolu bulacaktır. Sonsuza kadar sarı ve siyahın hayranı olarak kalacağım ve herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum."

Erwin Koeman, 2018/19 sezonunda Phillip Cocu'nun ardından kısa bir süre için Fenerbahçe'yi de çalıştırmıştı.



