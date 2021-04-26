Konuk ekipte bir dönem Sarı-Lacivertliler'de oynayan kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın harika performansı da sonucu değiştirmedi. Ertuğrul, özellikle ilk yarıda yaptığı kurtarışlarla farkın açılmasını önledi. 31 yaşındaki file bekçisi bu bölümde rakibin 4'ü net olmak üzere kalesine gelen 9 şutun 6’sını kurtardı. 85'te de Thiam'ın vuruşunda gole izin vermeyen Ertuğrul, son derece başarılı bir maç çıkardı.

37 puanla 16. sırada yer alarak küme düşme hattının kıyısında yer alan Paşa ise deplasmandaki galibiyet hasretini 9'a çıkarttı. Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'deki son zaferini Kasım 2009'da 3-1'lik skorla yaşayan Lacivert-Beyazlılar'ın bu özlemi de 10'a (8 mağlubiyet, 2 beraberlik) yükseldi.