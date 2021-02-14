Galatasaray karşısında Kasımpaşa adına en etkili isimlerden biri kaleci Ertuğrul Taşkıran oldu. Özellikle ev sahibi Galatasaray'ın ilk 30 dakikadaki baskısında kalesine gelen 8 isabetli şutu çıkaran deneyimli kaleci, böylece kariyerinin en yüksek kurtarış sayısına ulaştı

Bu sezon 8 maçta görev yapan ve 16 gol yiyen Ertuğrul Taşkıran, iyi oynadığı maçın son anlarında Onyekuru'ya yaptığı faul sonucunda penaltıya sebebiyet verdi

Ertuğrul Taşkıran maçın son anlarında kazanılan köşe vuruşunda rakip ceza sahasına da gitti. Karambolde topu kafayla indirdi ancak takım arkadaşlarından önce Muslera topu kontrol etti

Foto: Murat Akbaş / Fanatik



