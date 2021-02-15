Ertuğrul Taşkıran önce golü kurtardı, sonra yedi!

Kasımpaşa'nın tecrübeli file bekçisi Ertuğrul, Aslantepe'de kariyerinin en iyi maçlarından birini oynadı. Galatasaray'ın baskılı başladığı karşılaşmada kalesine gelen üst üste şutlarda gole izin vermeyen Ertuğrul, Kerem'in attığı golde bile Mohamed'in kafasını çıkardı. Ancak seken topta Galatasaray'ın genç oyuncusuna engel olamadı. İlk 30 dakikalık bölümde tam 8 kurtarış yapan Ertuğrul, 2014-2015 sezonundan bu yana en yüksek kurtarış sayısına ulaştı. Başarılı file bekçisi, son anlarda ise penaltıya sebebiyet verdi. Onyekuru'nun savunmanın arkasına sarktığı pozisyonda rakibini düşüren Ertuğrul, devamında Mohamed'in beyaz noktadan attığı golde çaresiz kaldı. Tecrübeli eldiven, genel anlamda günün dikkat çeken performanslarından birini göstermesine karşın takımına puan getiremedi.