Ertuğrul Sağlam ve ekibi sağlık kontrolünden geçti

Samsunspor Kulübü ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve ikibi, VM Medical Park Samsun Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Samsunspor Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve Yardımcı Antrenörler Gökhan Geylani, Gerçek Yeşilata, Öztürk Tanrıbilir, Utku Yörükoğlu, Erdem Yılmazer ve Şahin Uysal’e VM Medical Park Samsun Hastanesinde kapsamlı sağlık kontrolü yapıldı. Kontrolde eko-efor testine tabi tutulan Samsunspor teknik heyetine çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve dahiliye muayeneleri yapıldı.