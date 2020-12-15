Ertuğrul Sağlam: Takımımı tebrik ediyorum

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 3-1 kazandıkları Aydeniz Et Balıkesirspor maçının ardından konuştu. Sağlam, hem Menemenspor hem de Bursaspor maçlarında 20’ye yakın net pozisyonlarının olduğunu belirterek, "Bugünkü karşılaşmaya oyuncularımızı hazırlamak, moral bozukluğundan çıkarıp maça motive edebilmek gerçekten bizi uğraştırdı. Bugün gördük ki oyuncularımız o moral bozukluğunu bir kenara atıp sorumluluk aldı ve karakterli insanlar gibi hareket ederek, iyi mücadele ederek futbol oynadılar." diye konuştu.

Böyle bir oyuncu grubuna sahip olduğu için kendisini şanslı hissettiğini anlatan Sağlam, şunları kaydetti: "Takımımı tebrik ediyorum. Puan kayıplarından sonra hem bu maçı kazanıp birkaç basamak yukarı çıkmak hem de ortaya koyduğumuz oyun ve mücadele adına da gelecekte camiamızı, taraftarımızı umutlandırmak istiyorduk, bunu bugün başardık. Şimdi önümüzde 3 önemli karşılaşma var. Bu üç maçta 9 puan alıp inşallah ligin ilk devresini ya 1. ya da 2. bitirme şansını elde edeceğiz. Bundan sonraki hedefimiz Boluspor maçını kazanmak. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, onları tebrik ediyorum. Güzel bir mücadele oldu, Balıkesirspor’a da başarılar diliyorum."

AA