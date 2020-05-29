Ertuğrul Sağlam: 'Şampiyonlukta favorim ya Trabzonspor ya Başakşehir'

Süper Lig’de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un hegemonyasını kırarak Bursaspor’u şampiyonluğa taşıyan ve yeşil beyazlıların adını 5. Büyük olarak Türk futbol tarihine yazdıran Ertuğrul Sağlam şimdi yeniden teknik adamlığa başladığı Samsunspor’da. Kırmızı beyazlı takımda yıldızlaşıp Beşiktaş’a transfer olduktan sonra futbolu Samsun’da bırakan Sağlam ilk teknik adamlık tecrübesini yaşadığı kulübü yeniden eski günlerine döndürmekte kararlı. 5 yıllığına imza attığı 2. Lig ekibinde geleceğe yönelik uzun vadeli program yaptıklarını ve istikrarlı bir ekip oluşturmak için kolları sıvadıklarını belirten Ertuğrul Sağlam, Hürriyet’e konuştu:

Hep günü kurtarma anlayışı

- Samsunspor’un başına geçmeye nasıl karar verdiniz. Projeleriniz nelerdir?

14 yıllık antrenörlük kariyerimde hep Süper Lig takımı çalıştırdım. Özellikle son dönem çalıştığım takımlarda maalesef kısa vadeli, günü kurtarmaya yönelik anlayışla karşı karşıya kaldık. Bilgim, tecrübem ve aklım daha gerçekçi, uzun vadeli Türk futbolu adına önemli değerler üretebileceğimiz; tesisiyle, stadıyla, kurumsal yapısıyla, vizyonuyla, altyapı organizasyonuyla ve taraftarlık bilinciyle doğru bir kulüpte beklentilerime karşılık bulmak istedim.

Samsun'a geldim çünkü...

Ve Yüksel Yıldırım faktörünü de göz önünde bulundurarak hem bu özellikleri bünyesinde barındıran hem de beklentilerime karşılık verebileceğine inandığım bir kulüp olması gerçeğiyle Samsun’da olmak istedim. İnşallah önce 1. Lig’e sonra Süper Lig’e çıkıp tekrar hem lige kattığı renkle ve değerlerle hem de yetiştirdiği oyuncularla Türk futbolunun önemli markalarından biri haline geleceğiz. Sonra da hedefimiz Bursaspor’daki gibi Süper Lig şampiyonluğu olacaktır.

- Süper Lig’de şampiyonluk yarışındaki favoriniz...

Süper Lig devam ederse şampiyonluktaki favorilerim Başakşehir ve Trabzon.

Korona futbolu kurtarabilir

- Türkiye’de kulüplerin eksiği sizce nedir?

Türkiye’deki kulüplerde profesyonel yönetim anlayışı eksik. Bilgili insanlara yetki verilmezken yetki verilen insanların bilgisiz olduğunu görüyoruz.

- Korona süreci hakkındaki düşünceleriniz neler?

Kulüplerimiz altyapı organizasyonlarını ele almaya mecburdur. Belki bu süreç futbolumuzun kurtuluşu olacaktır.

Sergen, Beşiktaş'ta başarılı olacaktır

- Sergen Yalçın, Beşiktaş’a nasıl bir hava getirir?

Yönetim, Sergen Yalçın’a kendi anlayışını takıma uygulatabileceği oyuncuları ve zamanı verirse Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ta başarılı olacağına inanıyorum. Beşiktaş’ın kendi içinden yetişmiş, takımın ruhunu bilen bir hocayla çalışması avantaj.

- Milli Takım'la ilgili olarak düşünceleriniz neler?

Milli Takım’da çok kaliteli bir jenerasyon bulunuyor. Özellikle Avrupa’da önemli liglerde oynayan oyuncularımız her geçen gün kendilerini geliştiriyorlar ve kaliteli hale geliyorlar. Bu da Milli Takım’ın performansına olumlu yansıyor. Ben Avrupa Şampiyonası’nın ertelenmesini özellikle sakatlık geçirip şampiyonayı kaçıracak oyuncular açısından bir şans olarak görüyorum. Şenol Hoca’yla beraber bu kaliteli oyuncu grubunun önemli işler yapması gerektiğine inanıyorum.

En çok defansta zorlandım

- Futbolcuyken en çok hangi mevkide zorlandınız?

Merkez orta saha, forvet arkası, forvet ve defansın ortasında oynadım. Tabii gol atmanın keyfi çok farklı o yüzden en keyif aldığım mevki forvettir. Zorlandığım da defans olmuştur. Özellikle uzun yıllar forvet oynamış biri olarak Beşiktaş’ta Toschak döneminde defans oynamak beni çok zorladı.

Ertuğrul Sağlam ile kısa kısa

- En son okuduğunuz kitap nedir?

İtiraf

- İskender Pala Hangi tür müziklerden hoşlanırsınız?

Türk pop ve halk müziği.

- En sevdiğiniz yemek nedir?

Her türlü patlıcan yemeği.

- TV ve dizi izler misiniz?

Çok fazla televizyon izleyemem. Macera ve tarihi filmleri izlemeye çalışıyorum.

- Türk futbolunda hangi futbolcuları örnek aldınız?

Bizim dönemimizde - Cemil Turan, Beşiktaş’tan Zekeriya Alp, Galatasaray’da Tarık Hodzic, Bursaspor’da Sedat Üç (Özden... Bunlar önemli isimlerdi.

-Futbol yaşamınızda unutamadığınız teknik direktörler kimler?

Gigi Mutescu Christoph Daum , , Rasim Kara, Fatih Terim, Feldkamp