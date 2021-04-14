Ertuğrul Sağlam: Rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Samsunspor, 30. hafta maçında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Menemenspor'a konuk oldu. Menemen İlçe Stadı’ndaki müsabakada 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Yılport Samsunspor, 2-1 geriye düştüğü müsabakada uzatma bölümünde bulduğu golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Maçtan sonra katıldığı basın toplantısında 90 dakikayı değerlendiren Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, iyi başladıkları maçta golü de bulduklarını ancak daha sonra yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

Yedikleri beraberlik golünden sonra ikinci yarıda oyun üstünlüğünü ele geçirdiklerini kaydeden Sağlam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef çok gereksiz şekilde, bize yakışmayacak bir gol yedik. Sonrasında maç acayip bir havaya büründü. Adına futbol diyemeyeceğimiz bir hale geldi. Girenler, çıkanlar ve diğer pozisyonlara baktığımız zaman 20-25 defa oyun durmuştur. Hakemin nereden baksan 15-16 dakika uzatma verebileceği bir karşılaşmaydı. Bu kargaşa içerisinde futbol oynamaya çalıştık. Karambolle 2-2’yi bulduk. 3-2 de oluyordu aslında ama sonuç itibarıyla futbol böyle bir şey. Belli bölümü futbol gibi oynandı, daha sonraki bölümü acayip bir işe döndü."

Sağlam, önemli 2 puan kaybettiklerini belirterek, "Bugüne kadar her şey bizim elimizdeydi. Bundan sonraki süreçte kendimiz kazanırken, rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Daha 4 hafta var. Biz önümüze bakıp önce Bursaspor maçını ve daha sonraki karşılaşmalarımızı kayıpsız geçmek zorundayız. Rakibimizi de tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. (AA)

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