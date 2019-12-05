Ertuğrul Sağlam: Oyun ve futbolcuların isteği bizi mutlu etti

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Çaykur Rizespor, evinde Yılport Samsunspor’u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, sahaya ikinci maç için avantajlı skor elde etmek amacıyla çıktıklarını söyledi.

Hafta sonu ligde oynatmadıkları 10 oyuncuyu oynatma fırsatı bulduklarına değinen Sağlam, "Kötü maç başlangıcı oldu. Maçta birinci ve üçüncü goldeki hatalarımız bize pahalıya mal oldu. İkinci yarı bizim için daha iyiydi. Devre arası uyarılarımızı oyuncularımız dikkate alarak oyuna yansıttı. Sonuç olarak 3-2’lik skor. İkinci maç öncesi turu getirebilecek bir sonuç elimizde var. Taraftarımızın desteği ile ikinci maçı iyi oynayarak turu geçmek isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Rövanş öncesi iki lig maçı olduğuna değinen Sağlam, "İkinci yarı oyun ve futbolcuların isteği bizi mutlu etti. Ligde fazla görev veremediğimiz oyuncuları görme şansımız oldu. Çaykur Rizespor bizi güzel bir şekilde ağırladı. Biz de onları güzel bir şekilde ağırlamaya çalışacağız." diye konuştu.